Умерла «королева соула» Арета Франклин

Американская певица Арета Франклин скончалась в Детройте на 77-м году жизни. «Королева соула» умерла от рака поджелудочной железы, передает «
Арета Луиза Франклин родилась в Мемфисе, штат Теннесси, 25 марта 1942 года. Первый профессиональный контракт будущая звезда подписала уже в 18 лет. В 60-е она обрела популярность, стала лицом борьбы за гражданские права. В 1968-м Мартин Лютер Кинг вручил ей специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения.
В 1987-м Франклин стала первой женщиной, которую включили в «Зал славы рок-н-ролла». В 1994 году она получила «Грэмми» за общий вклад в музыкальную культуру. Ее песни охватывали влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.
Арета Франклин является одной из самых продаваемых женщин-музыкантов всех времен. Последний раз она выступила на публике прошлой осенью на благотворительном концерте Элтона Джона.