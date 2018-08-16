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12:17, 16 августа 2018 208
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Касимовец отправился в тюрьму за убийство отца в пьяной ссоре

Касимовец отправился в тюрьму за убийство отца в пьяной ссоре

Жителю Касимовского района, который зарезал отца в пьяной ссоре, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что трагедия произошла в ночь с 27 на 28 ноября 2017 года в поселке Сынтул, где мужчины выпивали. Во время ссоры 39-летний осужденный взял кухонный нож и ударил им в грудь своего 62-летнего отца. От полученной травмы последний скончался на месте.

Отмечается, что погибший «не совершал никаких действий, представляющих угрозу жизни или здоровью его сына».

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде девяти лет в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.


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