Касимовец отправился в тюрьму за убийство отца в пьяной ссоре

Жителю Касимовского района, который зарезал отца в пьяной ссоре, вынесли приговор. Об этом сообщил
Известно, что трагедия произошла в ночь с 27 на 28 ноября 2017 года в поселке Сынтул, где мужчины выпивали. Во время ссоры 39-летний осужденный взял кухонный нож и ударил им в грудь своего 62-летнего отца. От полученной травмы последний скончался на месте.
Отмечается, что погибший «не совершал никаких действий, представляющих угрозу жизни или здоровью его сына».
Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде девяти лет в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.