В Рязани незаконно ставили на учет мигрантов. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Несколько организаций, не занимающихся финансово-хозяйственной деятельностью, фиктивно ставили на миграционный учет иностранцев, чтобы в дальнейшем они могли получить патенты, разрешения на временное проживание и вид на жительство.
Полицейские обнаружили три преступные группы, в том числе две этнические, общей численностью более десяти человек. Их участников подозревают в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
В ходе обысков в жилищах и офисах подозреваемых нашли предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы.
Устанавливаются все участники преступных групп.