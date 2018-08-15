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13:05, 15 августа 2018 270
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Рязанке срочно требуются деньги на лечение опухоли головного мозга

Рязанке срочно требуются деньги на лечение опухоли головного мозга

Рязанке Наталье Визир срочно требуются деньги на лечение. Недавно 31-летней женщине поставили диагноз — опухоль головного мозга 1-2 степени.

Операцию матери двоих маленьких детей могут сделать только в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Там же она пройдет реабилитацию, на это требуется 800 тысяч рублей.

Деньги необходимо собрать в ближайший месяц.

Всех неравнодушных попросили перевести любую сумму на карту 42 76 53 00 19 47 43 99 (Наталья Сергеевна Визир), реквизиты 408 178 102 5300 132 6570 (расчетный счет).


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