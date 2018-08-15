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11:29, 15 августа 2018 114
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Рецидивист из Саратова лишил жителей нескольких рязанских домов интернета

Рецидивист из Саратова лишил жителей нескольких рязанских домов интернета

Рецидивист из Саратова лишил жителей нескольких рязанских домов интернета. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Жители домов на улицах Гагарина, Гоголя и Островского пожаловались на перебои в работе интернета. Выяснилось, что кто-то похитил аккумуляторные батареи, расположенные в специальных шкафах в подъездах.

Отмечается, что подобные устройства используются для питания звуковоспроизводящей аппаратуры в автомобилях. После мониторинга рынка автозапчастей полицейские выяснили, что хищению оборудования причастен 25-летний уроженец Саратова.

Ранее молодой человек уже отбывал наказание за хищение аккумуляторных батарей. В Саратове у него была девушка, которой предложили работу в Рязани, а мужчина приехал вслед за ней.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали, похищенное изъяли.


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