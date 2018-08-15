Рецидивист из Саратова лишил жителей нескольких рязанских домов интернета. Об этом сообщил
Жители домов на улицах Гагарина, Гоголя и Островского пожаловались на перебои в работе интернета. Выяснилось, что кто-то похитил аккумуляторные батареи, расположенные в специальных шкафах в подъездах.
Отмечается, что подобные устройства используются для питания звуковоспроизводящей аппаратуры в автомобилях. После мониторинга рынка автозапчастей полицейские выяснили, что хищению оборудования причастен 25-летний уроженец Саратова.
Ранее молодой человек уже отбывал наказание за хищение аккумуляторных батарей. В Саратове у него была девушка, которой предложили работу в Рязани, а мужчина приехал вслед за ней.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали, похищенное изъяли.