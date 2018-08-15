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8:43, 15 августа 2018 203
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Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 38

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 38

Число погибших в результате обрушения моста в итальянской Генуе выросло до 38. Такие данные приводит газета Corriere della Sera.

Напомним, 200-метровая часть автомобильного моста обрушилась накануне днем. Под завалами оказались 30-35 машин.

Среди жертв трагедии оказались дети — восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет.


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