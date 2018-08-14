«Заброшенная Россия». Мост в Кирицах попал в фотоподборку американского журнала

Чертов мост в рязанских Кирицах попал в фотоподборку «Заброшенная Россия» американского журнала The Atlantic.
«В течение многих лет фотографы путешествовали по России, находя и фотографируя эти интригующие города-призраки, пустые советские заводы, разрушающие дома и рушащиеся часовенки», — говорится в описанию к альбому на сайте журнала.
Также в подборку попали фото заброшенных домов, маяков, заводов, усадеб. Всего 35 фотографий. Посмотреть их можно
Чертов мост находится на территории усадьбы фон Дервиза в селе Кирицы Спасского района. В настоящее время в нем работает детский противотуберкулезный санаторий.