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17:17, 14 августа 2018 231
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В Скопине «двенадцатая» сбила двух девушек

В Скопине «двенадцатая» сбила двух девушек

Фото: Издательство «Пресса»

В Скопине «двенадцатая» сбила двух девушек на переходе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла днем во вторник, 14 августа, недалеко от Скопинского ММЦ. За рулем ВАЗ-21120 был 21-летний мужчина.

Девушек госпитализировали. Полиция проводит проверку.


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