В Скопине «двенадцатая» сбила двух девушек на переходе. Об этом сообщило
Авария произошла днем во вторник, 14 августа, недалеко от Скопинского ММЦ. За рулем ВАЗ-21120 был 21-летний мужчина.
Девушек госпитализировали. Полиция проводит проверку.
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Фото: Издательство «Пресса»
В Скопине «двенадцатая» сбила двух девушек на переходе. Об этом сообщило
Авария произошла днем во вторник, 14 августа, недалеко от Скопинского ММЦ. За рулем ВАЗ-21120 был 21-летний мужчина.
Девушек госпитализировали. Полиция проводит проверку.
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.