В Сасовском районе начали благоустраивать территорию у местной церкви

По инициативе жителей села Берестянки Сасовского района начали благоустраивать территорию у церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом пишет издательство «
На реализацию проекта потратят 700 тысяч рублей. Работу строителей контролирует инициативная группа.
Кроме того, местные жители помогают облагораживать территорию. «Поскорее хочется увидеть готовый результат, — рассказали они. — Это благое дело. Церковь стоит возле дороги и хочется, чтобы проезжающие мимо люди любовались красотой, а кому-то, может быть, еще захотелось бы остановиться и посетить ее».