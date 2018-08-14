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11:19, 14 августа 2018 388
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В Сасовском районе начали благоустраивать территорию у местной церкви

В Сасовском районе начали благоустраивать территорию у местной церкви

Фото: Издательство «Пресса»

По инициативе жителей села Берестянки Сасовского района начали благоустраивать территорию у церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом пишет издательство «Пресса».

На реализацию проекта потратят 700 тысяч рублей. Работу строителей контролирует инициативная группа.

Кроме того, местные жители помогают облагораживать территорию. «Поскорее хочется увидеть готовый результат, — рассказали они. — Это благое дело. Церковь стоит возле дороги и хочется, чтобы проезжающие мимо люди любовались красотой, а кому-то, может быть, еще захотелось бы остановиться и посетить ее».


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