У границы с Рязанской областью пропал грибник из Мордовии. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert.
64-летний Василий Андреевич Князев 27 июля ушел в лес за грибами из села Хлебино Теньгушевского района Мордовии. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие седые.
Одет: костюм камуфляжный серо-голубой, панама камуфляжная сего-голубая, сапоги черные резиновые.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону: