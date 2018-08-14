Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:31, 14 августа 2018 277

Рязанским журналистам показали, как выявляют и тушат лесные пожары

Рязанским журналистам показали, как выявляют и тушат лесные пожары

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Представители ГБУ РО «Пожлес» рассказали рязанским журналистам, как лесные пожары выявляют на ранней стадии. Репортерам показали диспетчерскую службу, технику беспилотного наблюдения и спецтехнику для тушения лесных пожаров.

Как объяснил начальник регионального пункта диспетчерского управления (РПДУ) «Пожлеса» Юрий Галкин, развертывание системы видеонаблюдения за лесными массивами на территории области началось семь лет назад на основе современной интеллектуальной системы «Лесной Дозор», которая включает в себя центральный сервер обработки данных и 30 камер высокого разрешения, размещенных на башнях операторов связи.

«Сейчас в области работает 30 таких камер, из них 23 размещаются на собственных башнях компании „МегаФон“. Они выполняют обзор территории на 360 градусов и могут обнаружить небольшое задымление на расстоянии 23 километров. Информация с камер видеонаблюдения поступает на центральный сервер обработки данных системы „Лесной Дозор“, расположенный в специализированном DATA-Центре „МегаФон“. И далее информация по волоконно-оптическому кабелю „МегаФона“ поступает на компьютеры РПДУ „Пожлес“ в Солотчу. Для ликвидации возгораний в регионе развернуты 19 пожарно-химических станций, на базе которых находится специальная техника для тушения», — пояснил Юрий Галкин.

Кроме системы «Лесной Дозор» в арсенале «Пожлеса» есть беспилотные средства для обнаружения возгораний в лесных массивах. Опытный летчик «Пожлеса» Михаил Коробов рассказал, что для разведки в труднодоступных участках используется беспилотный летательный аппарат, который можно отправить на расстояние до ста километров. Он обратил внимание на наличие в аппарате камеры ночного видения и значительный ресурс аккумуляторной батареи.

«Беспилотник летает с помощью фронтального винта, все оборудование крепится снизу, включая две видеокамеры и фотоаппарат. Управлять им можно с персонального компьютера или ноутбука, который имеет специализированное программное обеспечение», — пояснил Коробов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:09, 14 августа 2018
«Твой личный ГИД». Для участников форума древних городов выпустили каталог спецпредложений
17:05, 14 августа 2018
Специалисты «Рязаньэнерго» научили электробезопасности воспитанников летнего лагеря «Ласточка»
16:31, 14 августа 2018
Рязанским журналистам показали, как выявляют и тушат лесные пожары
15:37, 14 августа 2018
В Рязани откроется выставка фотографий времен Первой Мировой войны из семейного архива
14:26, 14 августа 2018
Любимов попросил застройщиков оборудовать окна детскими блокирующими замками
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 606
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 739
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 26 060
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:23, 13 августа 2018 25 657
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 068
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум