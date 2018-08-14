Рязанским журналистам показали, как выявляют и тушат лесные пожары

Представители ГБУ РО «Пожлес» рассказали рязанским журналистам, как лесные пожары выявляют на ранней стадии. Репортерам показали диспетчерскую службу, технику беспилотного наблюдения и спецтехнику для тушения лесных пожаров.
Как объяснил начальник регионального пункта диспетчерского управления (РПДУ) «Пожлеса» Юрий Галкин, развертывание системы видеонаблюдения за лесными массивами на территории области началось семь лет назад на основе современной интеллектуальной системы «Лесной Дозор», которая включает в себя центральный сервер обработки данных и 30 камер высокого разрешения, размещенных на башнях операторов связи.
«Сейчас в области работает 30 таких камер, из них 23 размещаются на собственных башнях компании „МегаФон“. Они выполняют обзор территории на 360 градусов и могут обнаружить небольшое задымление на расстоянии 23 километров. Информация с камер видеонаблюдения поступает на центральный сервер обработки данных системы „Лесной Дозор“, расположенный в специализированном DATA-Центре „МегаФон“. И далее информация по волоконно-оптическому кабелю „МегаФона“ поступает на компьютеры РПДУ „Пожлес“ в Солотчу. Для ликвидации возгораний в регионе развернуты 19 пожарно-химических станций, на базе которых находится специальная техника для тушения», — пояснил Юрий Галкин.
Кроме системы «Лесной Дозор» в арсенале «Пожлеса» есть беспилотные средства для обнаружения возгораний в лесных массивах. Опытный летчик «Пожлеса» Михаил Коробов рассказал, что для разведки в труднодоступных участках используется беспилотный летательный аппарат, который можно отправить на расстояние до ста километров. Он обратил внимание на наличие в аппарате камеры ночного видения и значительный ресурс аккумуляторной батареи.
«Беспилотник летает с помощью фронтального винта, все оборудование крепится снизу, включая две видеокамеры и фотоаппарат. Управлять им можно с персонального компьютера или ноутбука, который имеет специализированное программное обеспечение», — пояснил Коробов.