В Кальном мужчина избил собутыльников арматурой

В Кальном судимый за убийство мужчина избил собутыльников арматурой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
40-летний подозреваемый выпивал в своей квартире вместе с двумя знакомыми 39 и 37 лет. В определенный момент он решил выпроводить гостей, но те отказались, началась драка. Хозяин вытолкал собутыльников из квартиры, выбежал за ними и избил их по очереди арматурой.
Полицейские задержали злоумышленника, потерпевших госпитализировали в больницу. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).