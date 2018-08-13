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15:51, 13 августа 2018 268
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В Кальном мужчина избил собутыльников арматурой

В Кальном мужчина избил собутыльников арматурой

Фото: Pixabay.com

В Кальном судимый за убийство мужчина избил собутыльников арматурой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

40-летний подозреваемый выпивал в своей квартире вместе с двумя знакомыми 39 и 37 лет. В определенный момент он решил выпроводить гостей, но те отказались, началась драка. Хозяин вытолкал собутыльников из квартиры, выбежал за ними и избил их по очереди арматурой.

Полицейские задержали злоумышленника, потерпевших госпитализировали в больницу. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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