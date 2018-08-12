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17:52, 12 августа 2018 282
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Рязанский митрополит проинспектировал строительство нового храма в Рыбном

Рязанский митрополит проинспектировал строительство нового храма в Рыбном

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк проинспектировал строительство нового храма в Рыбном. Церковь в честь образа Богоматери «Скоропослушница» появится на улице Березовой, сообщил сайт епархии.

В мае митрополит совершил молебен перед началом строительства храма. В пятницу, 11 августа, строители рассказали ему, что завершают работы над нулевым циклом. По их словам, есть отставание в графике. Оно необходимостью уточнить существенные детали проекта.

Храм будет однокупольный, базиликального типа, то есть внешне напомнит ранние формы христианских церквей. Он рассчитан на 300 верующих. В церкви тажке сделают трапезную и воскресную школу.

Напомним, в этот же день в михайловском селе освятили новый храм.

Фото сайта Рязанской епархии


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