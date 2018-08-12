Рязанский митрополит проинспектировал строительство нового храма в Рыбном

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк проинспектировал строительство нового храма в Рыбном. Церковь в честь образа Богоматери «Скоропослушница» появится на улице Березовой,
В мае митрополит совершил молебен перед началом строительства храма. В пятницу, 11 августа, строители рассказали ему, что завершают работы над нулевым циклом. По их словам, есть отставание в графике. Оно необходимостью уточнить существенные детали проекта.
Храм будет однокупольный, базиликального типа, то есть внешне напомнит ранние формы христианских церквей. Он рассчитан на 300 верующих. В церкви тажке сделают трапезную и воскресную школу.
Напомним, в этот же день в михайловском селе
Фото сайта Рязанской епархии