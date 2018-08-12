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10:26, 12 августа 2018 635
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Рязанцев попросили не разводить костры в лесах

Рязанцев попросили не разводить костры в лесах

В воскресенье, 12 августа, рязанцев попросили не ходить в лес и не разводить костры. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Костры опасно разводить из-за сильной жары, о которой предупредили жителей области. В воскресенье в регионе ожидается до +31 градуса.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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