На пожаре в центре Рязани никто не пострадал

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Сгорел блок сараев размером 20 на 10 метров. Сообщение о пожаре поступило в 15:21 в субботу, 11 августа.
На место происшествия выезжали три расчета и 12 пожарных. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
Ранее с места происшествия
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На
Сгорел блок сараев размером 20 на 10 метров. Сообщение о пожаре поступило в 15:21 в субботу, 11 августа.
На место происшествия выезжали три расчета и 12 пожарных. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
Ранее с места происшествия
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