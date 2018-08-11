В Спасском районе восстановят еще один осушенный торфяник

В Спасском районе неподалеку от села Городковичи восстановят пятнадцатикилометровый осушенный торфяник. Об этом
Специалисты уже обследуют участок, по которому проходит канава от озера Ковяжное. В прошлом году они изучили торфяное месторождение на территории Лакашинского лесничества Окского заповедника и выработали рекомендации по его ренатурализации.
Исследования проходят в рамках проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения климата».
Фото Окского заповедника