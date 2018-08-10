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14:36, 10 августа 2018 82
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В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий с пешеходами

В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий с пешеходами

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий с пешеходами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

14 ноября 2017 года, в 17:30 на улице Свободы у дома № 4 неустановленная машина сбила 47-летнего горожанина на нерегулируемом переходе.

Еще один неустановленный автомобиль наехал на 49-летнего рязанца на нерегулируемом переходе 15 декабря. ДТП произошло в 18:59 на улице Ленина напротив дом №22.

Оба мужчины получили тяжелые травмы.

Очевидцев просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.


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