В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий с пешеходами. Об этом
14 ноября 2017 года, в 17:30 на улице Свободы у дома № 4 неустановленная машина сбила 47-летнего горожанина на нерегулируемом переходе.
Еще один неустановленный автомобиль наехал на 49-летнего рязанца на нерегулируемом переходе 15 декабря. ДТП произошло в 18:59 на улице Ленина напротив дом №22.
Оба мужчины получили тяжелые травмы.
Очевидцев просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.