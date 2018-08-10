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11:50, 10 августа 2018 192
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В Касимовском районе задержали девушку, подозреваемую в краже из квартиры под видом попрошайки

В Касимовском районе задержали девушку, подозреваемую в краже из квартиры под видом попрошайки

Фото: Pixabay.com

В Касимовском районе задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По версии следствия, подозреваемая проникла в открытую квартиру к 67-летней жительницы села Клетино, пока той не было дома, и украла из кошелька 24 тысячи рублей.

Девушку опознала соседка потерпевшей. «Оперативники предъявили ей фотографии попадавших в поле зрения лиц, склонных к совершению в Касимовском и других районах хищений под видом сборщиков милостыни или „газовщиков“», — говорится в сообщении.

Подозреваемую разыскали. Она призналась в содеянном и рассказала, что вошла в незапертую квартиру и украла деньги из сумки, оставленной в прихожей. Часть денег она потратила на ковер и моющие средства. Их вместе с оставшейся суммой изъяли полицейские.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).


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