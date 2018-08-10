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10:53, 10 августа 2018 223

Сотрудники «Северной компании» получили награды в честь Дня строителя

Сотрудники «Северной компании» получили награды в честь Дня строителя

В четверг 9 августа, в Рязани наградили работников строительного комплекса региона. Мероприятие приурочили ко Дню строителя, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 12 августа.

Награды получили сотрудники «Северной Компании». Почетную грамоту губернатора Рязанской области вручили прорабу Алексею Дудорову.

«Алексей Львович руководил строительством нового молодого района — ЖК „Юный“ в Семчино, где были успешно реализованы все плюсы современного комплексного проектирования: недорогое, комфортное жилье, просторные дворы, яркие и оригинальные детские площадки, зоны уличных тренажеров, вместительные парковки, детский сад», — отметили в пресс-службе застройщика.

Кроме того, благодарностью администрации города отметили мастера строительных и монтажных работ «Северной Компании» Артема Плаксина, а почетной грамотой министерства строительного комплекса — Виктор Бычков.

«Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «Метропарк», «Северный», «Паруса» и в «Доме на Полетаева».

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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