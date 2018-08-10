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13:46, 10 августа 2018 92
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С начала августа в рязанских дворах сбили троих детей

С начала августа в рязанских дворах сбили троих детей

Фото: Pixabay.com

С начала августа в рязанских дворах сбили троих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 3 августа, примерно в 17:45 минут на улице Мехзавода во дворе дома №33 Volkswagen сбил 15-летнего школьника. С травмами он попал в больницу.

За рулем машины была 20-летняя горожанка.

В воскресенье, 5 августа, в 11:48 минут на улице Дзержинского у дома №18 рязанка на Ford наехала на шестилетнюю девочку. В 14:45 минут на улице Крупской во дворе дома №10 Kia сбил трехлетнего мальчика. В обоих случаях детей госпитализировали.

«Помните, что зачастую во дворах дети гуляют без присмотра родителей и в любой момент могут появиться на пути следования автомобиля, — обратились к рязанцам автоинспекторы. — Обращаясь к родителям, напоминаем: не оставляйте детей без присмотра, даже если ребенок гуляет во дворе».


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