С начала августа в рязанских дворах сбили троих детей. Об этом
В пятницу, 3 августа, примерно в 17:45 минут на улице Мехзавода во дворе дома №33 Volkswagen сбил 15-летнего школьника. С травмами он попал в больницу.
За рулем машины была 20-летняя горожанка.
В воскресенье, 5 августа, в 11:48 минут на улице Дзержинского у дома №18 рязанка на Ford наехала на шестилетнюю девочку. В 14:45 минут на улице Крупской во дворе дома №10 Kia сбил трехлетнего мальчика. В обоих случаях детей госпитализировали.
«Помните, что зачастую во дворах дети гуляют без присмотра родителей и в любой момент могут появиться на пути следования автомобиля, — обратились к рязанцам автоинспекторы. — Обращаясь к родителям, напоминаем: не оставляйте детей без присмотра, даже если ребенок гуляет во дворе».