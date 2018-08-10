Налоговая не будет блокировать счета обычных граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет блокировать счета физических лиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но должны были это сделать: например, при получении дорогих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества, передает РИА «
Поправки предусматривают приостановку операций только по счетам предпринимателей, которые не предоставили в налоговую расчет по страховым взносам. Если речь идет о физлицах, то только о плательщиках этих взносов — тех, кто перечисляют зарплату другим и должен выполнять обязанность налоговых агентов.
В ФНС пояснили, что уже сейчас могут замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили декларации по подоходному налогу. Изменения распространяют это положение на «новый документ, а именно расчет по страховым взносам».
Новый закон также позволит гражданам со следующего года