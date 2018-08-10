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13:12, 10 августа 2018 239
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Налоговая не будет блокировать счета обычных граждан

Налоговая не будет блокировать счета обычных граждан

Фото: Pixabay.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет блокировать счета физических лиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но должны были это сделать: например, при получении дорогих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества, передает РИА «Новости».

Поправки предусматривают приостановку операций только по счетам предпринимателей, которые не предоставили в налоговую расчет по страховым взносам. Если речь идет о физлицах, то только о плательщиках этих взносов — тех, кто перечисляют зарплату другим и должен выполнять обязанность налоговых агентов.

В ФНС пояснили, что уже сейчас могут замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили декларации по подоходному налогу. Изменения распространяют это положение на «новый документ, а именно расчет по страховым взносам».

Новый закон также позволит гражданам со следующего года платить имущественные налоги (земельный, транспортный и налог на недвижимость) единым платежом не только за себя, но и за других.


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