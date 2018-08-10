Любимов подарил многодетной семье машину. Фото

В пятницу, 10 августа, Николай Любимов вручил многодетной семье Соловьевых ключи от новой Lada Largus.
Светлана и Сергей Соловьевы из Сапожка воспитывают девять детей.
«Жена обратилась к помощнику губернатора с просьбой, и нам смогли помочь», — отметил глава семейства.
Любимов рассказал, что машину купили «неравнодушные предприниматели».
«Мы смогли найти внебюджетные средства на покупку машины, так как сами мы обладаем ограниченными возможностями», — заявил губернатор.
В завершении он пожелал семье, чтобы машина никогда не ломалась.