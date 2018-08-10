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14:53, 10 августа 2018 4 877
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Любимов подарил многодетной семье машину. Фото

Любимов подарил многодетной семье машину. Фото

В пятницу, 10 августа, Николай Любимов вручил многодетной семье Соловьевых ключи от новой Lada Largus.

Светлана и Сергей Соловьевы из Сапожка воспитывают девять детей.

«Жена обратилась к помощнику губернатора с просьбой, и нам смогли помочь», — отметил глава семейства.

Любимов рассказал, что машину купили «неравнодушные предприниматели».

«Мы смогли найти внебюджетные средства на покупку машины, так как сами мы обладаем ограниченными возможностями», — заявил губернатор.

В завершении он пожелал семье, чтобы машина никогда не ломалась.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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