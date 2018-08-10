Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в публичном обсуждении практики Приокского управления Ростехнадзора

Руководство филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приняло участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Приокского управления Ростехнадзора. Как рассказали в пресс-службе филиала, мероприятие было направлено на то, чтобы обеспечить взаимодействие с бизнесом в процессе реформы.
Кроме того, одной из важных тем, поднимаемых на публичных слушаниях, стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.
«Рязаньэнерго постоянно ведет работу по взаимодействию с органами Ростехнадзора в области проведения надзорной и инспекционной работы по содержанию электроустановок, зданий и сооружений, проведения технического освидетельствования электроустановок, вновь построенных и реконструированных объектов предприятия», — говорится в сообщении.
По словам директора филиала Михаила Подлягина, благодаря высокой квалификации инспекторов Ростехнадзора проверки по контролю над состоянием уровня эксплуатации электроустановок представляют собой не формальное мероприятие, а детальное и качественное обследование.
«Своевременное устранение выявленных нарушений помогает снизить риск технологических отключений, травмирования персонала и сторонних лиц, а также являющегося залогом надежного электроснабжения потребителей региона», — отметил он.