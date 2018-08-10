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13:43, 10 августа 2018 109

Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в публичном обсуждении практики Приокского управления Ростехнадзора

Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в публичном обсуждении практики Приокского управления Ростехнадзора

Руководство филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приняло участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Приокского управления Ростехнадзора. Как рассказали в пресс-службе филиала, мероприятие было направлено на то, чтобы обеспечить взаимодействие с бизнесом в процессе реформы.

Кроме того, одной из важных тем, поднимаемых на публичных слушаниях, стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

«Рязаньэнерго постоянно ведет работу по взаимодействию с органами Ростехнадзора в области проведения надзорной и инспекционной работы по содержанию электроустановок, зданий и сооружений, проведения технического освидетельствования электроустановок, вновь построенных и реконструированных объектов предприятия», — говорится в сообщении.

По словам директора филиала Михаила Подлягина, благодаря высокой квалификации инспекторов Ростехнадзора проверки по контролю над состоянием уровня эксплуатации электроустановок представляют собой не формальное мероприятие, а детальное и качественное обследование.

«Своевременное устранение выявленных нарушений помогает снизить риск технологических отключений, травмирования персонала и сторонних лиц, а также являющегося залогом надежного электроснабжения потребителей региона», — отметил он.


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