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12:18, 1 августа 2018 660
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Появилось видео ДТП, из-за которого образовалась пробка на Московском шоссе

Появилось видео ДТП, из-за которого образовалась пробка на Московском шоссе

Появилось видео ДТП у Приокского путепровода, из-за которого образовалась пробка на Московском шоссе. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла в среду, 1 августа. Около моста столкнулись «семерка» и Mercedes, автомобили получили механические повреждения

Из-за ДТП на Московском шоссе было затруднено движение.


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