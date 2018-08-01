Появилось видео ДТП, из-за которого образовалась пробка на Московском шоссе

Появилось видео ДТП у Приокского путепровода, из-за которого
Авария произошла в среду, 1 августа. Около моста столкнулись «семерка» и Mercedes, автомобили получили механические повреждения
Из-за ДТП на Московском шоссе было затруднено движение.
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Появилось видео ДТП у Приокского путепровода, из-за которого
Авария произошла в среду, 1 августа. Около моста столкнулись «семерка» и Mercedes, автомобили получили механические повреждения
Из-за ДТП на Московском шоссе было затруднено движение.
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Комплекс расположен в исключительном месте на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.