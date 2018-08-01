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14:19, 1 августа 2018 179
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На форум древних городов в Рязань приедут полторы тысячи туристов из России и зарубежья

На форум древних городов в Рязань приедут полторы тысячи туристов из России и зарубежья

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В Рязань на форум древних городов приедут 500 участников события и не менее 1500 туристов из России и зарубежья. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на пресс-конференции, посвященной масштабному событию. Она прошла на площадке МИА «Россия сегодня» в Москве в среду, 1 августа.

Отвечая на вопросы журналистов губернатор сообщил, что Рязань готова к приему гостей. В частности, речь шла о размещении их в городских гостиницах.

«Гостиниц на такое мероприятие у нас достаточно, — отметил Любимов. — Они готовы к приему гостей и не только из тех регионов, которые заявились на участие и бронировали места».

«Мы стимулируем развитие и улучшение качества услуг, которые оказывают гостиницы», — добавил он.

На пресс-конференции рассказали, что международный форум посетят представители из 40 городов, основанных более 500 лет назад на территории России и зарубежных стран. В числе гостей заявлены прелставители из Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Франции, Беларуси, Турции, Эстонии и других стран. Рязанскую область представят четыре города: Рязань, Касимов, Пронск, Ряжск.

Напомним, международный форум древних городов пройдет в Рязани впервые с 12 по 19 августа.


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