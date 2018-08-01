Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину. Работы в среду, 1 августа, провела бригада Дирекции благоустройства города.
Вместе со скульптурой они помыли и постамент.
Напомним, на площади Ленина
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину. Работы в среду, 1 августа, провела бригада Дирекции благоустройства города.
Вместе со скульптурой они помыли и постамент.
Напомним, на площади Ленина
© RZN.info
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