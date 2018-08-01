Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:59, 1 августа 2018 313
 1    0

Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину

Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину. Работы в среду, 1 августа, провела бригада Дирекции благоустройства города.

Вместе со скульптурой они помыли и постамент.

Напомним, на площади Ленина пройдут основные торжества на День города, 4 августа.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:21, 1 августа 2018
На площади Ленина начали укладывать историческую брусчатку
15:59, 1 августа 2018
Ко Дню города в Рязани помыли памятник Ленину
15:58, 1 августа 2018
На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018» выступят более 50 групп. Программа
14:46, 1 августа 2018
На форум древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей
14:30, 1 августа 2018
Рязанских маршрутчиков проверили после отказа везти ребенка в Карцево 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 27 423
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 238
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 522
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 110
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 676
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум