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15:05, 9 июля 2018 388
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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры

В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры

В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры. Четверо детей, которых уже вывели на поверхность, проходят сейчас реабилитацию в больнице города Чианграй, передает «РИА Новости».

Операцию по эвакуации детей из пещеры возобновили сегодня в 11 часов утра по местному времени (7:00 мск).

Перерыв в операции необходим для замены использованных баллонов со сжатым воздухом, которые расставляют для восполнения запаса воздуха детей. Школьников выводят из пещеры в легководолазном снаряжении, их сопровождают дайверы.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны. Пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Во время спасательных операций уже погибли два дайвера. Свою помощь предложили российские спасатели, власти Индии и представители Илона Маска. Во время операции погибли уже два дайвера. Дети, запертые наводнением в пещере, передали на поверхность письмо для родных.


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