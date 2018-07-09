В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры. Четверо детей, которых уже
Операцию по эвакуации детей из пещеры возобновили сегодня в 11 часов утра по местному времени (7:00 мск).
Перерыв в операции необходим для замены использованных баллонов со сжатым воздухом, которые расставляют для восполнения запаса воздуха детей. Школьников выводят из пещеры в легководолазном снаряжении, их сопровождают дайверы.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны. Пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Во время спасательных операций уже погибли два дайвера. Свою помощь предложили российские спасатели, власти Индии и представители Илона Маска.
Во время операции погибли уже два дайвера. Дети, запертые наводнением в пещере,