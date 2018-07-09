Рязанцы в течение недели смогут обменять монеты на купюры

Рязанцы с 9 по 15 июля смогут обменять монеты на купюры. «Неделю мелочи» организует ЦБ вместе с другими банками, работающими в регионе.
В Банке России напомнили, что срок службы монет доходит до 25 лет, тогда как, банкноты выводят из оборота уже через год. Возврат в оборот монет снизит бюджетные издержки на чеканку новых.
«Акция „Неделя мелочи“ будет полезна и банкам, и гражданам: деньги начнут работать, а не лежать металлическим грузом, — отметил управляющий региональным отделением Центробанка Сергей Кузнецов. — Но прежде всего, использование монет повышает точность расчетов. Мы напоминаем, что монеты — полноценное платежное средство. Не стоит оставлять их „без движения“».