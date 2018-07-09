Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:51, 9 июля 2018 294
 0    0

Рязанцы в течение недели смогут обменять монеты на купюры

Рязанцы в течение недели смогут обменять монеты на купюры

Фото: Pixabay.com

Рязанцы с 9 по 15 июля смогут обменять монеты на купюры. «Неделю мелочи» организует ЦБ вместе с другими банками, работающими в регионе.

В Банке России напомнили, что срок службы монет доходит до 25 лет, тогда как, банкноты выводят из оборота уже через год. Возврат в оборот монет снизит бюджетные издержки на чеканку новых.

«Акция „Неделя мелочи“ будет полезна и банкам, и гражданам: деньги начнут работать, а не лежать металлическим грузом, — отметил управляющий региональным отделением Центробанка Сергей Кузнецов. — Но прежде всего, использование монет повышает точность расчетов. Мы напоминаем, что монеты — полноценное платежное средство. Не стоит оставлять их „без движения“».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:51, 9 июля 2018
Рязанцы в течение недели смогут обменять монеты на купюры
17:32, 9 июля 2018
Рязанцев попросили помощь в поисках 77-летнего жителя Пензенской области
17:15, 9 июля 2018
В Рязанской области неделю не будут делать аборты
16:36, 9 июля 2018
Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео с лозунгом «Слава Украине»
16:14, 9 июля 2018
На открытии салона мебели «ВашаКомната.РФ» в Рязани разыграли диван 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 351 427
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 691
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 400
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 007
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 25 724
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Форум