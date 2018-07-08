Николай Любимов поздравил работников почты с профессиональным праздником. Он отметил, что их служба «переходит к удобному для людей формату».
«Являясь важной составляющей сферы коммуникаций, почта несет значимую социальную миссию. Услуги ведомства остаются широко востребованными. В числе наиболее популярных — доставка писем, переводов, посылок, —
Любимов поблагодарил сотрудников отрасли за «добросовестную работу, профессионализм, преданность профессии и ответственность за свое дело». Глава региона отметил, что с особым уважением к ним относятся в селах: «Прихода почтальонов ждут с нетерпением: они приносят пенсии и пособия, газеты и журналы, письма от родных».