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18:22, 8 июля 2018 762
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Почтовая служба переходит к удобному для людей формату — Любимов

Почтовая служба переходит к удобному для людей формату — Любимов

Николай Любимов поздравил работников почты с профессиональным праздником. Он отметил, что их служба «переходит к удобному для людей формату».

«Являясь важной составляющей сферы коммуникаций, почта несет значимую социальную миссию. Услуги ведомства остаются широко востребованными. В числе наиболее популярных — доставка писем, переводов, посылок, — сказал губернатор. Сегодня в традиционный перечень включены новые современные направления, почтовая служба успешно внедряет инновационные технологии, переходит к удобному для людей формату, и тем самым сохраняет статус уверенного игрока на рынке связи».

Любимов поблагодарил сотрудников отрасли за «добросовестную работу, профессионализм, преданность профессии и ответственность за свое дело». Глава региона отметил, что с особым уважением к ним относятся в селах: «Прихода почтальонов ждут с нетерпением: они приносят пенсии и пособия, газеты и журналы, письма от родных».


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