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11:01, 7 июля 2018 373
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В Песочне загорелась девятиэтажка

В Песочне загорелась девятиэтажка

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В Песочне загорелся девятиэтажный дом. На место происшествия приехали два расчета

Пожар начался утром в субботу, 7 июля, в 4-ом подъезде дома №21 корпус 3 по улице Зубковой.

Информация о произошедшем уточняется.


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