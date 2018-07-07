В Канищеве столкнулись две легковушки

В субботу, 7 июля, на улице Интернациональной в Рязани столкнулись две легковые машины. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «
Судя по снимку, машины получили незначительные повреждения.
Официальной информации о ДТП нет.
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В субботу, 7 июля, на улице Интернациональной в Рязани столкнулись две легковые машины. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «
Судя по снимку, машины получили незначительные повреждения.
Официальной информации о ДТП нет.
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Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.