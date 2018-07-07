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20:02, 7 июля 2018 268
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В Канищеве столкнулись две легковушки

В Канищеве столкнулись две легковушки

В субботу, 7 июля, на улице Интернациональной в Рязани столкнулись две легковые машины. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по снимку, машины получили незначительные повреждения.

Официальной информации о ДТП нет.


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