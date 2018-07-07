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13:34, 7 июля 2018 1 195
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Набравшая по ЕГЭ 100 баллов выпускница из Ингушетии выбрала для поступления рязанский вуз

Набравшая по ЕГЭ 100 баллов выпускница из Ингушетии выбрала для поступления рязанский вуз

В Ингушетии выпускница, которая набрала по ЕГЭ по русскому языку сто баллов, выбрала для поступления РГУ имени Есенина. Об этом передает ТАСС.

«Я планирую поступить в Рязанский государственный университет имени Есенина. Считаю, что ЕГЭ — это билет для поступлении в вуз моей мечты, потому что сдача госэкзамена гарантирует зачисление в образовательное учреждение, а раньше, при поступлении нужно было проходить еще и вступительные экзамены», — рассказала стобалльница Амина Муталиева.

Помимо нее, сто баллов по ЕГЭ в Ингушетии набрал еще один выпускник Магомед Лотыров.


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