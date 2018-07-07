На фестивале ко Дню семьи рязанцы выиграли телевизор

В субботу, 7 июля, на фестивале ко Дню семьи, любви и верности рязанцы выиграли телевизор. Они прошли семейный квест «В поисках сокровищ» в Нижнем городском саду на улице Ленина.
Семья Шейкис получила главный приз — LED телевизор Thomson. Бытовую технику выиграли Бикаевы и Чермашенцевы, занявшие второе и третье места.
На фестивале было много интерактивных площадок и фотозон. Детям предлагали нарисовать на лице аквагрим. На празднике были глава минтруда Валерий Емец, замглавы администрации Владимир Луканцов, депутат облдумы Сергей Пупков.
«Основой процветания России является семья», — отметил Емец в своем поздравлении.
С Днем семьи в парке поздравили три пары молодоженов, а также супругов «со стажем». Одна из семей отметила, что воспитывают «особенного» ребенка и поблагодарила министерство труда и соцзащиты за внимание.