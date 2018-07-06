Любимов поздравил студентов РГУ, выпустившихся из радиоуниверситета

Николай Любимов поздравил студентов
Всего на встрече вручили дипломы 154 студентам по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», а также «Управление персоналом».
Губернатор вручил дипломы с отличием семерым отличникам, отметив, что несмотря на трудности в РГУ имени Есенина, «их никто не бросил» и студенты достойно доучились до конца.
«Я вам желаю добиться успехов и не спешить в Москву и в другие крупные города страны. Вы нужны, здесь, в Рязани. Если возникнут проблемы с трудоустройством, мы поможем», — сказал губернатор.
Сами выпускники в беседе с журналистами подчеркивали, что никакого страха и проблем в сдаче государственных экзаменов и защите научных работ они не испытали.
«Жалко только, что не в своих стенах получаем дипломы», — поделилась рязанка.