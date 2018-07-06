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15:04, 6 июля 2018 139

В ЖК «Рассвет» отпразднуют День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отпразднуют День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» в селе Дядьково отметят День семьи, любви и верности. Об этом сообщили организаторы праздника.

«Правительство Рязанской области, администрация Рязанского района, Фонд „ЦПП — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района“ поздравляют всех жителей ЖК „Рассвет“ в Дядькове с заселением, и в канун праздника семьи, любви и верности приглашают всех детей ЖК, их друзей, родителей, бабушек и дедушек на развлекательное шоу, которое состоится 7 июля в 11:00 на площадке перед 9-м домом (улица Связи, дом №18)», — говорится в сообщении.

В программе праздника: игры и конкурсы от профессиональных аниматоров, ди-джей, ростовые куклы, концертные выступления, шоу мыльных пузырей, бесплатная раздача сладкой ваты. Начало в 11:00. Напомним, ЖК «Рассвет» находится в Дядькове — загородном экологичном районе. Рядом с комплексом строится крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада.


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