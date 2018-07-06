Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:17, 6 июля 2018 258
 0    0

К юбилею битвы на Курской дуге в Рязани открыли выставку 1

К юбилею битвы на Курской дуге в Рязани открыли выставку

В пятницу, 6 июля, в библиотеке имени Горького открылась выставка «Великий перелом», посвященная 75-летию битвы на Курской дуге.

В экспозиции представили издания о войне и Курской битве, архивные материалы, солдатские письма, сводки и очерки. Открытие выставки посетили участники акции «Волонтеры Победы», сотрудники библиотеки, горожане, а также ветеран войны Герман Грибакин.

«Мы встречаемся с вами, чтобы передать тем, кто еще не все знает, не во всем разобрался и не все запомнил — всем им эту настоящую правду о великой Победе на Курской дуге в июле-августе 1943 года», — обратилась к присутствующим директор библиотеки Наталья Гришина.

Выставка продлится до 18 августа в экспозиционном зале библиотеки. Посетить ее можно будет с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00, в субботу и воскресенье с 9:30 до 18:00. Последний четверг месяца — санитарный день.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:41, 6 июля 2018
Четыре жителя Рязанской области получили сроки за ограбления пенсионеров
16:17, 6 июля 2018
К юбилею битвы на Курской дуге в Рязани открыли выставку 1
15:38, 6 июля 2018
Рязанцы снова смогут поболеть за сборную России у «Старого города»
15:14, 6 июля 2018
Среднерусский банк обсудил с застройщиками новые сценарии работы
15:08, 6 июля 2018
Фролов поздравил жителей Песочни с днем семьи, любви и верности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 347 771
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 260
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 843
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 434
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 217
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум