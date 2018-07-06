К юбилею битвы на Курской дуге в Рязани открыли выставку

В пятницу, 6 июля, в библиотеке имени Горького открылась выставка «Великий перелом», посвященная 75-летию битвы на Курской дуге.
В экспозиции представили издания о войне и Курской битве, архивные материалы, солдатские письма, сводки и очерки. Открытие выставки посетили участники акции «Волонтеры Победы», сотрудники библиотеки, горожане, а также ветеран войны Герман Грибакин.
«Мы встречаемся с вами, чтобы передать тем, кто еще не все знает, не во всем разобрался и не все запомнил — всем им эту настоящую правду о великой Победе на Курской дуге в июле-августе 1943 года», — обратилась к присутствующим директор библиотеки Наталья Гришина.
Выставка продлится до 18 августа в экспозиционном зале библиотеки. Посетить ее можно будет с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00, в субботу и воскресенье с 9:30 до 18:00. Последний четверг месяца — санитарный день.