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15:08, 6 июля 2018 153
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Фролов поздравил жителей Песочни с днем семьи, любви и верности

Фролов поздравил жителей Песочни с днем семьи, любви и верности

Глава Рязани Владислав Фролов поздравил жителей Песочни с днем семьи, любви и верности. В преддверии праздника, который пройдет в воскресенье, 8 июля, он встретился с жителями микрорайона в Мамином сквере.

«Особую благодарность в этот день хочется выразить тем семьям, которые прожили вместе немало лет, прошли сквозь трудности, и по-прежнему остаются счастливыми, — сказал он.

Фролов пожелал рязанцам крепкого здоровья и веры в будущее. «Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и верность, дети растут счастливыми и радуют своих родителей!», — добавил глава города.


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