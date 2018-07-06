Глава Рязани Владислав Фролов поздравил жителей Песочни с днем семьи, любви и верности. В преддверии праздника, который пройдет в воскресенье, 8 июля, он встретился с жителями микрорайона в Мамином сквере.
«Особую благодарность в этот день хочется выразить тем семьям, которые прожили вместе немало лет, прошли сквозь трудности, и по-прежнему остаются счастливыми, — сказал он.
Фролов пожелал рязанцам крепкого здоровья и веры в будущее. «Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и верность, дети растут счастливыми и радуют своих родителей!», — добавил глава города.