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14:19, 5 июля 2018 124
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В пятницу в Рязанской области ожидается до +26 градусов

В пятницу в Рязанской области ожидается до +26 градусов

В пятницу, 6 июля, в Рязанской области ожидается до +26 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут усилиться до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +21, +26 градусов.


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