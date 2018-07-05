Подарок ко Дню города. Константин Тищенко открыл выставку ночных снимков Рязани

В четверг, 5 июля, в фойе библиотеки имени Есенина открылась выставка члена рязанской организации союза фотохудожников России Константина Тищенко.
Экспозиция «Старый город» включает в себя 30 фотографий, на которых запечатлены ночные красоты города, исторические места, старые здания и образцы рязанского деревянного зодчества.
Представленные работы относятся к циклу фотографий «Город.Ночь», который Тищенко создает уже 11 лет.
На открытии присутствовали коллеги Константина Тищенко из рязанской организации союза фотохудожников России, сотрудники библиотеки имени Есенина и заинтересованные посетители.
«Мало кто видел Рязань именно такой — безлюдной, одинокой, как бы спокойно дремлющей. По большому счету, город такой и есть, а мы, его жители — лишь гости, как отпускники в отеле», — рассказал Константин Тищенко о главной идеей создания своего цикла.
Также фотограф признался, что экспозиция «Старый город» — его подарок ко Дню города всем рязанцам. Выставка продлится до 5 августа, ее можно будет посетить с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, и в субботу с 10:00 до 18:00. Вход свободный.