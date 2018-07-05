Правительство планирует повысить пособие по безработице. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает
«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — сказал министр.
В настоящее время пособие составляет в минимальном размере 850 рублей, в максимальном — 4 900 рублей.
Законопроект, который упростит назначения пособия по безработице и увеличит его размер, уже разрабатывают. Планируется, что он вступит в силу в январе 2019.