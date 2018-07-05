А что в кино? «Человек-муравей и Оса», «Невидимка» и другие премьеры недели

Первая неделя июля дарит кинолюбителям порцию свежих новинок, однако особняком среди них стоит продолжение фантастического боевика от студии Marvel — «Человек-муравей и Оса».
Именно этот фильм бьет все рекорды по количеству положительных рецензий и оценкам зрителей, существенно опережая остальные премьеры недели.
Помимо супергеройского кино зрители смогут увидеть американский триллер с Натали Дорман «Невидимка», корейскую драму по мотивам книги Харуки Мураками, инди-триллер «Зверь», который стал событием фестиваля в Санденсе и другие фильмы.
Картины не стоит обходить вниманием. Расскажем подробнее о том, что ждет зрителей, в разделе «