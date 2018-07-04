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9:05, 4 июля 2018 101
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В Спасском районе проведут турнир для рыбаков с нарушением слуха

В Спасском районе проведут турнир для рыбаков с нарушением слуха

Фото: Pixabay.com

В выходные, 7 и 8 июля, у поселка Павловка в Спасском районе проведут турнир для рыбаков с нарушением слуха. На соревнования приглашают жителей всех регионов, сообщил сайт администрации Рязани.

Участники будут ловить рыбу на донную удочку.

Программа:

Первый тур:

10:30—11:30 — регистрация участников;

11:30—12:00 — жеребьевка зон и секторов первого тура;

12:00—12:30 — построение участников, открытие соревнования;

13:00 — первый сигнал — вход в сектор, начало подготовки;

13:30 — второй сигнал — проверка прикормки;

14:00 — третий сигнал — старт (начало ловли);

18:55 — четвертый сигнал — пять минут до финиша;

19:00 — пятый сигнал — финиш первого тура;

19:00 — 20:00 — взвешивание уловов и подведение итогов первого тура.

Второй тур:

06:00-6:30 — жеребьевка зон и секторов второго тура;

07:00 — первый сигнал — вход в сектор, начало подготовки;

07:30 — второй сигнал — проверка прикормки;

08:00 — третий сигнал — старт (начало ловли);

12:55 — четвертый сигнал — пять минут до финиша;

13:00 — пятый сигнал — финиш;

13:00—13:30 — взвешивание уловов и подведение итогов соревнования;

13:30—15:00 — награждение победителей, торжественное закрытие соревнования;

15:00 — отъезд участников.


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