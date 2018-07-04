В выходные, 7 и 8 июля, у поселка Павловка в Спасском районе проведут турнир для рыбаков с нарушением слуха. На соревнования приглашают жителей всех регионов,
Участники будут ловить рыбу на донную удочку.
Программа:
Первый тур:
13:00 — первый сигнал — вход в сектор, начало подготовки;
13:30 — второй сигнал — проверка прикормки;
14:00 — третий сигнал — старт (начало ловли);
18:55 — четвертый сигнал — пять минут до финиша;
19:00 — пятый сигнал — финиш первого тура;
19:00 — 20:00 — взвешивание уловов и подведение итогов первого тура.
Второй тур:
06:00-6:30 — жеребьевка зон и секторов второго тура;
07:00 — первый сигнал — вход в сектор, начало подготовки;
07:30 — второй сигнал — проверка прикормки;
08:00 — третий сигнал — старт (начало ловли);
12:55 — четвертый сигнал — пять минут до финиша;
13:00 — пятый сигнал — финиш;
15:00 — отъезд участников.