В Рязанской области руководители трех предприятий не выплачивали сотрудникам зарплаты

В отношении руководителей трех предприятий Рязанской области возбудили уголовные дела за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщила
Дела возбудили в отношении руководителей ООО «Лесное» Рязанского района, ООО «Старожиловские пески» и ООО «Скопинский комбинат строительных материалов».
По данным следствия, работнику кафе «Лесное» не выплачивали зарплату с января 2016 года по сентябрь 2017 года. Задолженность достигла 136 тысяч рублей.
Сотруднице карьера ООО «Старожиловские пески» за четыре месяца 2017 года задолжали больше 26 тысяч рублей.
Больше 98 тысяч рублей не выплатили с октября 2017 года по май 2018 года работнику ООО «Скопинский комбинат строительных материалов».
В отношении руководителей возбудили дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полностью невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной заинтересованности руководителем организации).
Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений. Расследование продолжается.