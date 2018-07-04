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17:56, 4 июля 2018 95
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В Рязанской области подорожали куры и гречка. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали куры и гречка. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали пшено — на 5,1% (до 30,95 рубля за килограмм), гречка — на 3,9% (до 40,56 рубля за килограмм), картофель — на 3,3% (до 27,90 рубля за килограмм) и куры на 2,9% (до 114,95 рубля за килограмм).

Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительно в области подешевели огурцы — на 19,5% (до 51,90 рубля за килограмм)

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок (118,09 рубля за килограмм), а на втором — по цене на муку (34,78 рубля за килограмм).

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,31 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко —56,37 рубля за литр;
  • печенье — 113,80 рубля за килограмм;
  • карамель — 192,18 рубля за килограмм;
  • творог — 216,61 рубля за килограмм;
  • огурцы.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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