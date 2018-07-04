В Рязанской области подорожали куры и гречка. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали пшено — на 5,1% (до 30,95 рубля за килограмм), гречка — на 3,9% (до 40,56 рубля за килограмм), картофель — на 3,3% (до 27,90 рубля за килограмм) и куры на 2,9% (до 114,95 рубля за килограмм).
Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительно в области подешевели огурцы — на 19,5% (до 51,90 рубля за килограмм)
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок (118,09 рубля за килограмм), а на втором — по цене на муку (34,78 рубля за килограмм).
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,31 рубля за литр;
- стерилизованное молоко —56,37 рубля за литр;
- печенье — 113,80 рубля за килограмм;
- карамель — 192,18 рубля за килограмм;
- творог — 216,61 рубля за килограмм;
- огурцы.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.