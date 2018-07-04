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16:38, 4 июля 2018 130

В Рязанской области открыли пятый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов

В Рязанской области открыли пятый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» открыл трудовой сезон 2018 года для студенческих отрядов «Потенциал» РГРТУ, а также отряда «Энергетик» Скопинского электротехнического колледжа и Сасовского индустриального колледжа.

Торжественная линейка прошла в РГРТУ. С напутственным словом к студентам обратился и.о. ректора радиотехнического университета Михаил Чиркин. «Ребята, вы относитесь к тем направлениям подготовки, выпускники которых должны научиться, прежде всего, изменять окружающий мир, — отметил Чиркин. — Изменять осознанно и эффективно. Потому что за такими специальностями — будущее».

Директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин поздравил собравшихся с окончанием учебного года. «Я рад еще раз отметить, что у нашего предприятия очень тесное взаимодействие с учебными заведениями. Энергетика всегда была и остается важной отраслью для нашей страны. Поэтому каждый год мы с нетерпением ждем молодых квалифицированных ребят. Мы постараемся сделать все, чтобы вам было комфортно, интересно и познавательно на нашем предприятии», — подчеркнул он.

К поздравлениям присоединился командир студенческого отряда «Потенциал» РГРТУ 2015-2016 годов Алексей Слезкин. «Сегодня я смотрю на бойцов стройотряда с неподдельной завистью и трепетом, — поделился Алексей. — Я два года был его командиром и сейчас работаю инженером в „Рязаньэнерго“. У любого из вас есть такая возможность. Я без преувеличения могу сказать, что сейчас вы стоите на пороге своей счастливой жизни, потому что вы молоды и перед вами открыты все двери. В одну из них вы уже вошли».

Михаил Подлягин вручил командирам студенческих отрядов Владиславу Бутушину и Камрану Бадалову трудовые путевки. После этого студенты посетили Центр управления сетями филиала.

В этом году на объектах «Рязаньэнерго» бойцы студенческих отрядов будут работать уже в пятый раз. В составе бригад энергетиков они примут участие в ремонте и техническом обслуживании объектов производственных отделений филиала.


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