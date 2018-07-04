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19:57, 4 июля 2018 177
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В Рязани прошел второй день соревнований по пожарно-спасательному спорту. Фото

В Рязани прошел второй день соревнований по пожарно-спасательному спорту. Фото

В Рязани прошел второй день межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

На стадионе ЦСК мужчины и женщины преодолели полосу препятствий, а на стадионе пожарно-спасательной части №4 по охране Московского района юноши и девушки младшей, средней и старшей возрастных групп соревновались в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице.

Предварительные итоги соревнований:

Штурмовая лестница, 3 этаж учебной башни, юноши старшей возрастной группы:

  • 1 место — Егор Звягинцев, город Москва;
  • 2 место — Даниил Шумов, Московская область;
  • 3 место — Николай Борзов, Московская область;

Штурмовая лестница, 2 этаж учебной башни, юноши средней возрастной группы:

  • 1 место — Константин Татьянин, Калужская область;
  • 2 место — Иван Артебякин, Белгородская область;
  • 3 место — Кирилл Подрез, город Москва;

Штурмовая лестница, 2 этаж учебной башни, юноши младшей возрастной группы:

  • 1 место — Эдуард Джамбинов, Московская область;
  • 2 место — Роман Митрофанов, Московская область;
  • 3 место — Никита Вакульченко, город Москва;

Штурмовая лестница, 2 этаж учебной башни, девушки старшей возрастной группы:

  • 1 место — Ирина Демидова, Московская область;
  • 2 место — Ирина Холова, Московская область;
  • 3 место — Наталья Тюрникова, город Москва;

Штурмовая лестница, 2 этаж учебной башни, девушки средней возрастной группы:

  • 1 место — Виктория Шецко, город Москва;
  • 2 место — Валерия Кузьмичева, Московская область;
  • 3 место — Анастасия Громова, Московская область;

Штурмовая лестница, 2 этаж учебной башни, девушки младшей возрастной группы:

  • 1 место — Евгения Кабанова, Калужская область;
  • 2 место — Дарья Лазарева, Калужская область;
  • 3 место — Анжелика Кузнецова, Московская область;

Полоса препятствий:

Мужчины:

  • 1 место — Артем Тишин, Курская область;
  • 2 место — Владимир Титоренко, город Москва;
  • 3 место — Михаил Пимкин, Курская область;

Специальные управления Федеральной противопожарной службы МЧС России

  • 1 место — СУ ФПС МЧС России №3;
  • 2 место — СУ ФПС МЧС России №66;
  • 3 место — СУ ФПС МЧС Росси № 37;

Женщины:

  • 1 место — Анастасия Данилова, Московская область;
  • 2 место — Анна Белова, город Москва;
  • 3 место — Ольга Черникова, Смоленская область.

В четверг, 5 июля, на стадионе ЦСК пройдут соревнования по боевому развертыванию среди команд мужчин, юношей, девушек и специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС Росси. Там же в 15 часов наградят победителей и призеров, пройдет торжественное закрытие соревнований.


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