В доме на улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду

В доме №63-а по улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду. Об этом сообщила
Из-за плановых профилактических работ на объектах теплоснабжения воды не будет с 5 по 10 июля.
С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться
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В доме №63-а по улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду. Об этом сообщила
Из-за плановых профилактических работ на объектах теплоснабжения воды не будет с 5 по 10 июля.
С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться
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