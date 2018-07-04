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10:37, 4 июля 2018 91
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В доме на улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду

В доме на улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду

В доме №63-а по улице Октябрьской на пять дней отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ на объектах теплоснабжения воды не будет с 5 по 10 июля.

С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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