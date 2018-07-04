У Центрального рынка в Рязани автобус попал в аварию

У Центрального рынка на улице Маяковского столкнулись внедорожник и автобус №24. Фотографию с места ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
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У Центрального рынка на улице Маяковского столкнулись внедорожник и автобус №24. Фотографию с места ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Подробностей аварии нет.
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За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.