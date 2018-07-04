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11:13, 4 июля 2018 387
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Роскачество рассказало, как выбрать спелый арбуз

Роскачество рассказало, как выбрать спелый арбуз

Фото: Pixabay.com

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать спелый арбуз. Покупателям следует обратить внимание на внешний вид товара: он должен быть целым, свежим, чистым, с блеском кожи, без трещин и рубцов и лишней влажности. У вкусного арбуза мякоть сочная, без пустот и со спелыми семенами.

Директор департамента исследования Роскачества Людмила Викулова пояснила, что ранним летом на прилавках преимущественно есть арбузы из Азии.

«Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Однако стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают» , — отметила директор департамента исследования Роскачества Людмила Викулова.

Специалисты проверяют арбузы по 174 параметрам. Они закупают ягоды в разных точках: в супермаркетах, на рынках и в кузовах машин рядом с дорогой.

В лабораториях арбузы исследуют на вредителей, грибки, вирусы, нитраты и пестициды. Также арбузы проверяют аттестованные дегустаторы. Они оценивают ягоды по степени зрелости, запаху и вкусу. Уровень спелости и сладости арбузов определяют по количеству лактозы, глюкозы и сахарозы. Минимальный показатель сухих веществ равняется 11%.

«Сейчас российские арбузы менее сладкие — зачастую их снимают немного недозревшими, чтобы они дозрели в процессе перевозки, не переспели и не испортились. И, конечно, менее насыщенный сладкий вкус характеризуются недостаточным количеством солнца в то время, когда выращивают ранние сорта», — пояснила Викулова.


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