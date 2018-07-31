В Пронском районе бригада «скорой» вынесла из леса грибника со сломанной ногой

Житель Скучаловки Пронского района сломал ногу во время грибной охоты. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в пятницу, 27 июля. Мужучина пошел в лес с приятелем. Во время «охоты» грибник споткнулся и не смог подняться, так как сломал ногу.
Приятель мужчины пошел за подмогой к трассе, где увидел двух девушек. Сначала те испугались, но потом поняли, что требуется их помощь и вызвали «скорую».
В лес приехали врачи, которые установили у пострадавшего перелом со смещением кости.
«Сделали обезболивающий укол, все вместе уложили мужчину на носилки, а потом несли его по переменке целый километр, стараясь как можно быстрее выбраться из леса. Нам помогал и наш Виктор (водитель — прим.ред.), и мужчина, и девушки. Так что в спасении работали командой.
На дорогу с носилками вышли все мокрые, окруженные оводами и слепнями. А потом медики доставили больного в приемный покой Новомичуринска», — рассказала фельдшер Ирина.
Как отметили фельдшеры, летом бригада пронской скорой помощи делает от 8 до 15 выездов.